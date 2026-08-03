نقيب المطاعم للأردنيين: حالات التسمم محدودة وانتبهوا من العروض الرخيصة

10:11 ص

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن قطاع المطاعم في الأردن يقدم مستوى متميزًا من الجودة، مشيرًا إلى أن الطعام الأردني أصبح ينافس المطابخ العالمية ويحظى بثقة المستهلكين داخل المملكة وخارجها. اضافة اعلان





وقال العواد، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن حالات الخلل التي تحدث في بعض المطاعم هي حالات فردية، ولا تعكس مستوى القطاع بشكل عام، مؤكدًا أن غالبية المطاعم ملتزمة بشروط الصحة والسلامة العامة.



وأشار إلى أن بعض العروض التي تطرحها بعض المطاعم بأسعار منخفضة جدًا تستدعي تدقيق المستهلك والجهات الرقابية، مبينًا أن هذه العروض قد تثير تساؤلات حول آلية تقديم الطعام ومدى الالتزام بمعايير الجودة.



وأوضح العواد أن حالات التسمم المرتبطة بتناول الشاورما تحديدًا قد تنتج في بعض الحالات عن عدم اكتمال عملية شوي الدجاج بالشكل المطلوب، أو تقطيع الشاورما من السيخ قبل وصولها إلى مرحلة النضوج الكامل.



وبيّن أن الأردن لم يشهد منذ سنوات طويلة إغلاقات واسعة للمطاعم بسبب التزام غالبية المنشآت الغذائية بشروط الصحة والسلامة، لافتًا إلى أن الرقابة والإجراءات المتبعة ساهمت في رفع مستوى الالتزام داخل القطاع.



وحذّر العواد من استهلاك وجبات الشاورما بعد مرور فترة طويلة على شرائها من المطاعم، موضحًا أن تفاعل مكونات الوجبة مع بعضها خلال فترة التخزين قد يؤدي إلى تحولها إلى مواد غير صالحة للاستهلاك.



وأكد أن الجهات الرقابية تتعامل بحزم مع أي مخالفة تثبت مسؤولية أحد المطاعم عن حالات تسمم غذائي، موضحًا أن العقوبات تشمل الغرامات المالية وإغلاق المطعم، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي قد تصل إلى الحبس، الأمر الذي دفع غالبية أصحاب المطاعم إلى الالتزام الكامل بالشروط الصحية.



ولفت إلى أن مستوى الجودة والنظافة والاهتمام بالطعام الأردني أسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الغذائي الأردني لدى المواطنين والزوار والعرب والعالم، مؤكدًا أن "أكلنا وطعامنا من أجود أنواع الأكل في العالم".



وكان الأمن العام قد أكد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في مديرية شرطة ودفاع مدني الزرقاء يوم السبت بوجود حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.



وأوضح الأمن العام أنه جرى التحرك إلى المكان، وضبط مالك المطعم وإغلاقه بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى أخذ العينات اللازمة لفحصها.



وأضاف أن الدفاع المدني أسعف، كما راجع المستشفيات، عددًا من المصابين، حيث بلغ عددهم لغاية الآن 15 شخصًا، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، فيما ما زال التحقيق جاريًا.













