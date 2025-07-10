نقيب المقاولين: خطة لتثبيت كاميرا توثق عمليات بناء المشاريع السكنية لمنع الغش

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الوكيل الإخباري- أكد نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس فؤاد الدويري، أن النقابة تعمل بالشراكة مع مجلس البناء الوطني على تشديد الرقابة على قطاع الإنشاءات في المملكة، مشددًا على أهمية إدخال أدوات رقابة حديثة، من بينها الرقابة الإلكترونية، لضمان جودة المشاريع وسلامة الأبنية. اضافة اعلان





وقال الدويري، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن "دورنا كنقابة يتمثل في تصديق العقود بين المقاولين والمالكين، ونسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليص الممارسات التي تضر بالإسكانات والمشاريع الإنشائية".



وأضاف أن النقابة تبحث تفعيل نظام رقابي جديد يشترط وجود كاميرات مراقبة في مواقع البناء، بحيث لا تُمنح التراخيص للمقاولين إلا بعد التأكد من وجود كاميرا في موقع البناء توثق عمليات بناء المشاريع السكنية، ما من شأنه أن يُسهم في كشف محاولات الغش والخلل في التنفيذ.



وأوضح الدويري أن "الوضع العام في قطاع البناء مستقر إلى حد كبير، ولا توجد تجاوزات واسعة النطاق"، مؤكدًا أن المخالفات موجودة ولكنها "بنسبة قليلة"، وتخضع للمعالجة ضمن الأطر القانونية والفنية المتبعة.



على صعيد اخر كشف الدويري عن توقيف مقاول عن العمل تبين انه يختم مشاريع بصورة صورية وينفذها اشخاص اخرين ، مؤكداً ان النقابة ستشدد رقابتها على موضوع الختم الصوري من بعض المقاولين على مشاريع فيما يعرف بـ "الكوتا" .