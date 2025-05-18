هذا ما وجدته كوادر الغذاء والدواء في ملحمة بالمفرق

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الوكيل الإخباري- أكّدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة لها في فرع محافظة المفرق قامت بالكشف على إحدى الملاحم الواقعة في منطقة بلعما بتاريخ 8 أيار 2025، وذلك ضمن حملة تفتيشية دورية. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"،أنه تم ضبط عدد من المخالفات الصحية في المنشأة لحظة الكشف، والتي من أبرزها: تخزين مواد غذائية مجهولة المصدر دون بطاقات بيان، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في مستوى النظافة العامة داخل الملحمة.



وأضافت المؤسسة أنه تم اتخاذ قرار فوري بإيقاف المنشأة عن العمل بموجب ضبط إيقاف، بالإضافة إلى إتلاف كافة المواد الغذائية المخالفة ضمن ضبط إتلاف رسمي على أن تتم المتابعة الدورية للتأكد من تلافي السلبيات.

