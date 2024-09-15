هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة

وتفاجأ مواطنون، اليوم الأحد، من رفع أسعار الدخان 25 قرشا، وفقا لتسعيرة وضعت على باب أغلب المحال وأماكن بيع الدخان.
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