هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ما تزال سوق السجائر تشهد حالة من الفوضى والارباك خصوصا بعد قيام مصانع وتجار برفع الاسعار بقيمة اكبر مما اعلنتها الحكومة .

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وتفاجأ مواطنون، اليوم الأحد، من رفع أسعار الدخان 25 قرشا، وفقا لتسعيرة وضعت على باب أغلب المحال وأماكن بيع الدخان.

وحصل موقع الوكيل الاخباري على نسخة من التسعيرة التي يتداولها أصحاب المحال، تبين رفع أسعار الدخان 25 قرشا .

وارتفع سعر الدخان 10 قروش للباكيت الواحد فيما ارتفعت ضريبة مادة المعسل 100% على كمية 100 غرام، حيث كانت 65 قرشا على كل 100 غم، وأصبحت 130 قرشا لكل 100 غم ، وفق ما اعلنت الحكومة .