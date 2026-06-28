هل استحق النشامى ركلة جزاء أمام الأرجنتين .. خبير تحكيمي يحسم الجدل

07:17 ص

الوكيل الإخباري- شهدت مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الأخير 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026، جدلاً تحكيمياً واسعاً حول عدد من اللقطات المؤثرة التي رافقت أهداف اللقاء وركلة الجزاء المحتسبة لصالح “التانغو”. اضافة اعلان





وأوضح الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق حسن مرشود لـ“الوكيل الإخباري”، أن الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني جاء بعد تدخل اعتبره مستحقاً على لاعب المنتخب الوطني مهند أبو طه، مؤكداً أن الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة مع إشهار بطاقة صفراء نتيجة التدخل العنيف ودهس قدم لاعب الخصم، وهو ما سبق الهجمة التي انتهت بالتسجيل.



وأضاف مرشود أن العودة إلى اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء للأرجنتين تؤكد صحة قرار الحكم، مشيراً إلى أن لاعب المنتخب الأرجنتيني لم يكن في موقف تسلل، وهو ما أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وأن ركلة الجزاء جاءت بعد تدخل من اللاعب نزار الرشدان داخل منطقة الجزاء.



وفي سياق متصل، شهدت المباراة أيضاً لقطة مثيرة للجدل داخل منطقة جزاء المنتخب الأرجنتيني، بعد مطالبة أردنية بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد المدافعين.



غير أن الخبير التحكيمي حسن مرشود أوضح أن الإعادة التلفزيونية لم تُظهر وجود أي لمسة يد واضحة على الكرة، مؤكداً أن قرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً، وأن الحالة لا ترقى لاحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الأردني.



وبذلك، تواصلت حالة الجدل التحكيمي حول أبرز لقطات المواجهة، في مباراة شهدت أداءً تنافسياً من “النشامى” أمام بطل العالم، رغم الخسارة بنتيجة 3-1، وخروجهم من البطولة وسط إشادة بالروح القتالية والأداء المشرف.







