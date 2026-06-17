الأربعاء 2026-06-17 09:26 ص

هل استوجبت الطرد ؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل حول لقطة ميسي المثيرة أمام الجزائر

هل استوجبت الطرد ؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل حول لقطة ميسي المثيرة أمام الجزائر
هل استوجبت الطرد ؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل حول لقطة ميسي المثيرة أمام الجزائر
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   أثار تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على المدافع الجزائري عيسى ماندي خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، جدلاً تحكيمياً واسعاً، بعد المطالبة بوجود حالة تستوجب الطرد المباشر.اضافة اعلان


وظهر ميسي في كرة مشتركة مع ماندي، حيث وُصف التدخل بأنه قوي وعنيف، مع استخدام أسفل الحذاء على منطقة الساق، ما اعتبره البعض تدخلاً خطيراً يهدد سلامة اللاعب.

ورغم ذلك، قرر الحكم البولندي سيمون مارتشينياك استمرار اللعب دون احتساب أي مخالفة تستوجب بطاقة، فيما لم تتدخل غرفة تقنية الفيديو (VAR) لإعادة مراجعة اللقطة على الشاشة الميدانية، ما زاد من الجدل حول الحالة التحكيمية.

وفي تحليل تحكيمي، قال الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي حسن مرشود إن اللقطة تدخل ضمن “اللعب العنيف المفرط”، موضحاً أن المعايير التحكيمية في هذه الحالة تنطبق عليها شروط البطاقة الحمراء المباشرة.

وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أن استخدام الدهس باستخدام أسفل الحذاء مع وجود قوة واحتكاك مباشر على منطقة حساسة من الساق، يعد من الحالات التي يقرها قانون كرة القدم كتهديد لسلامة المنافس، ما يستوجب الطرد المباشر دون تردد.

واختتم مرشود تحليله بالإشارة إلى أن عدم تدخل تقنية الفيديو لاحتساب الحالة كخطأ تحكيمي قابل للمراجعة، ساهم في زيادة الجدل حول القرار داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية.
 
 


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