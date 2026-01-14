هل تزور الثلوج عمان الأربعاء ؟ الأرصاد تحسم الجدل

09:35 ص

الوكيل الإخباري- حسمت إدارة الأرصاد الجوية الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية تساقط الثلوج في العاصمة عمّان، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء. اضافة اعلان





وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، أيمن صبح لـ"الوكيل الإخباري"، إن احتمالية تساقط الثلوج في العاصمة اليوم الأربعاء غير موجودة، نافيًا جميع الأخبار المتداولة التي تشير إلى ذلك، واصفًا إياها بالمعلومات المغلوطة.



وأوضح صبح أن تأثير المنخفض الجوي الحالي يقتصر على سقوط زخات من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة، مشيرًا إلى أن فرص سقوط زخات متقطعة من الأمطار خلال ساعات المساء ستكون ضعيفة.



وشدد رئيس قسم التنبؤات الجوية على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بالحالة الجوية من المصادر الرسمية المعتمدة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

