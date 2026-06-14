هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

09:18 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستكون ضمن المعدلات الطبيعية في المملكة، ولا توجد مؤشرات على تأثر المملكة بموجة حارة. اضافة اعلان





وأضاف خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن يوم الأربعاء القادم سيشهد أجواء حارة نسبيًا، لكنها لا ترتقي إلى مستوى موجة حارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في العاصمة عمّان ستتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.



وبيّن أن هذه القيم تبقى ضمن الحدود الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ولا تستدعي وصفها بموجة حارة.



وأوضح أنه لكي تُصنّف الحالة الجوية على أنها موجة حارة في الأردن، يجب أن تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمّان 36 درجة مئوية أو أكثر، وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، وأن تكون أعلى من المعدلات العامة بحدود خمس درجات مئوية.



وحذّر آل خطاب من تداول الإشاعات المتعلقة بالأحوال الجوية، مؤكدًا أن بعض المبالغات في وصف درجات الحرارة تؤثر سلبًا على مختلف القطاعات، بما فيها القطاعان السياحي والاقتصادي.



ودعا إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات المتعلقة بالطقس.









