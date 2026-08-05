الأربعاء 2026-08-05 10:22 ص

هل ستُعلن نتائج التوجيهي غداً الخميس؟ التربية تحسم الجدل ..!

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:58 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يوم غد الخميس.

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وأكد حياصات أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان النتائج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلانها   خلال النصف الثاني من شهر آب الحالي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.


وكانت وزارة التربية والتعليم قد اختتمت، الخميس الماضي، امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام الحالي، والتي انطلقت في 23 تموز، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التصحيح والتدقيق ورصد العلامات تمهيدًا لإعلان النتائج.

 
 


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