هل ظُلم المنتخب القطري في لقطة ركلة الجزاء ؟؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل

08:24 ص

الوكيل الإخباري- قال الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق حسن مرشود إن حادثة العطل التقني التي رافقت إحدى اللقطات التحكيمية خلال مباراة قطر وسويسرا لم تؤثر على صحة القرار التحكيمي أو عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مؤكداً أن القرار النهائي كان صحيحاً من الناحية الفنية. اضافة اعلان





وأوضح مرشود، في تصريحات لـ"لوكيل الإخباري" أن العطل التقني المؤقت اقتصر على عدم ظهور الرسم الخاص بتقنية التسلل الآلي في اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء المحتسبة لصالح منتخب سويسرا، إلا أن ذلك لم ينعكس على عمل منظومة الـVAR التي واصلت مراجعة الحالة بشكل طبيعي.



وأشار إلى أن الجدل الذي أُثير حول وجود تسلل على لاعب قبل احتساب ركلة الجزاء غير دقيق، مبيناً أن مراجعة تقنية الفيديو أثبتت أن اللاعب كان في موقف صحيح، وأن خطوط التسلل أظهرت عدم وجود تسلل قبل احتساب المخالفة.



وأشار إلى أن اللقطة كانت من النوع “الحدّي”، وهو مصطلح تحكيمي يُقصد به الحالات الدقيقة التي تتطلب تركيزًا عاليًا جدًا لاتخاذ القرار، حيث يكون اللاعبان في خط متقارب أو على نفس الخط تقريبًا، ما يجعل تحديد التسلل أو صحته أمرًا صعبًا ويستدعي مراجعة دقيقة باستخدام تقنية الفيديو.



وختم مرشود بالتأكيد على أن عدم ظهور خطوط التسلل على الشاشات يعود إلى عطل تقني مؤقت فقط، ولا علاقة له بآلية اتخاذ القرار التحكيمي أو صحة احتساب ركلة الجزاء، مشدداً على أن القرار النهائي جاء سليماً من الناحية التحكيمية.





