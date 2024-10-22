هل عادت خدمة العلم في الاردن ؟ .. الجيش يحسم الجدل !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الثلاثاء، التأكيد ان ما اعلنت عنه القوات المسلحة الاردنية بخصوص خدمة العلم هو مجرد تصويب اوضاع .

اضافة اعلان

وقال الحياري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان خدمة العلم إلزامية في الأردن وفق القانون، لكن ما يجري اليوم هو مجرد تصويب أوضاع، مشيراً ان مشروع خدمة العلم في المملكة توقف منذ العام 1991.

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية حول تأجيل دفتر خدمة العلم واصبح الحديث الذي بال الاردنيين خلال الساعات الماضية .