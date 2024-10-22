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هل عادت خدمة العلم في الاردن ؟ .. الجيش يحسم الجدل !

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
الثلاثاء، 22-10-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  جدد مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الثلاثاء، التأكيد ان ما اعلنت عنه القوات المسلحة الاردنية بخصوص خدمة العلم هو مجرد تصويب اوضاع .

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وقال الحياري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  ان خدمة العلم إلزامية في الأردن وفق القانون، لكن ما يجري اليوم هو مجرد تصويب أوضاع، مشيراً ان  مشروع خدمة العلم في المملكة توقف منذ العام 1991.

 

 فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية حول تأجيل دفتر خدمة العلم واصبح الحديث الذي بال الاردنيين خلال الساعات الماضية .

 

وحول التفاصيل أوضح الحياري في تصريحات سابقة انه على الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي، ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة.

وأوضح الحياري أن على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة، التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم علماً بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.

وبين أن هذا الإجراء يأتي لتصويب أوضاع الراغبين بالسفر قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.

 
gnews

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