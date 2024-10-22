هل عادت خدمة العلم في الاردن ؟ .. الجيش يحسم الجدل !

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية حول تأجيل دفتر خدمة العلم واصبح الحديث الذي بال الاردنيين خلال الساعات الماضية .
وأوضح الحياري أن على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة، التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم علماً بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.
وبين أن هذا الإجراء يأتي لتصويب أوضاع الراغبين بالسفر قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.
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