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هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل

لحظة إمساك مدافع الكويت بقميص التعمري
لحظة إمساك مدافع الكويت بقميص التعمري
الأربعاء، 20-11-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري-  قال الخبير التحكيمي والحكم الأردني المعتزل حسن مرشود بأن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للاعب موسى التعمري أثّر على فرص تأهل المنتخب للمونديال العالمي 2026 .

وقال مرشود لـ "الوكيل الإخباري" بأن تزامن حدوث المخالفة مع الوقت بدل الضائع ساهم في إضافة مزيد من التردد والخوف لدى الحكم من إطلاق صافرته واحتساب ركلة جزاء للمنتخب الأردني ، خاصة وأن اللاعب موسى التعمري كان يسيطر ويستحوذ بشكل كامل على الكرة ، مع وجود فرصة لإمكانية التسديد على المرمى في حال تخطيه للمدافع الذي صدرت منه المخالفة وأمسك بالتعمري من منطقة البطن .

وأضاف مرشود بأن الحكم تردد وتجنّب احتساب ركلة جزاء بسبب ضغط الوقت بدل الضائع، ولو كانت المباراة بحسب مرشود في لقاء آخر بعيد عن تصفيات المونديال لما تردد الحكم ثانية في احتساب ركلة جزاء واضحة بهذا الشكل ، خاصة وأن زاوية الرؤية كانت لديه مكتملة ولا غبار عليها .

وطالب مرشود لاعبي المنتخب في اللقاءات القادمة بالتركيز ورفع المعنويات ، خاصة مع وجود مساحة زمنية كبيرة قبل العودة لاستكمال التصفيات ، حيث لا تزال الفرصة موجودة لهذا الجيل الذهبي ببلوغ المونديال وإدخال البهجة والسرور لقلوب شعب مملكة الهاشمييين .

كما أشار إلى أن تأخر المدرب في إجراء التبديلات تسبّب بتقدم المنتخب الكويتي ومبادرته بالهجوم على مرمى المنتخب الوطني ، الأمر الذي انتهى بتسجيل الكويت لهدف التعادل واقترابهم في بعض اللحظات من حسن النقاط الثلاث ، وهو ما يوجب تدخل المدرب في الوقت المناسب لتدارك الهفوات والتعامل مع معطيات اللقاءات بما تمليه الظروف للخروج بنقاط اللقاءات القادمة والتأهل دون اللجوء للملحق .

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