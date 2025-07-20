"هل نحن في إفريقيا" ؟ .. أهالي جرش يصرخون من نقص المياه في سوف

وقال مواطنون لـ"الوكيل الإخباري" إن المياه تصل إلى المنطقة مرة كل 19 أو 20 يوماً، في أحسن الأحوال، ما اضطرهم إلى الاعتماد على شراء صهاريج المياه بشكل دائم، الأمر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على سكان المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشار أحد المواطنين إلى أن موزع المياه المسؤول عن المنطقة لا يقدم حلاً، بل يجيب الأهالي بعبارات تهكمية، قائلاً لهم: "غنوا بعبكم، المي بتيجي كل 19 يوم"، بل ويطلب أحياناً منهم التوجه إلى المسؤولين لتقديم شكاوى.
وتساءل أحد السكان مستنكراً: "هل نحن في أفريقيا حتى ننتظر المياه بالشهر مرة؟ كيف يمكن لعائلات أن تعيش بهذا الوضع؟"، مضيفاً أن حيهم مهمش منذ سنوات ولم يلقَ أي اهتمام من الجهات المعنية.
وناشد أهالي الحي وزارة المياه وسلطة المياه في جرش بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وضمان وصول المياه بشكل منتظم، خصوصاً في ظل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
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