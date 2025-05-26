الإثنين 2025-05-26 04:29 م
 

هل هناك فيروس جديد يهدد أطفال الأردن؟ البلبيسي يوضح الحقيقة كاملة

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
 
الإثنين، 26-05-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري-  نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، وجود أي فيروسات جديدة منتشرة في الأجواء تُهدد الأطفال خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يُلاحظ من ارتفاع في أعداد الإصابات لدى بعض الفئات، لا يعود إلى موجة فايروسية جديدة في المملكة.اضافة اعلان


وأوضح البلبيسي، لـ "الوكيل الإخباري"، أن السبب الرئيسي وراء ازدياد حالات التهاب القصبات الهوائية، خاصة بين الأطفال، يعود إلى تقلّب درجات الحرارة الكبير بين النهار والليل، وهو ما يُعدّ من العوامل المعروفة في تحفيز أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وأشار إلى أنه وخلال الأسبوعين الماضيين، لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، كما سُجّل انخفاض واضح في أعداد إصابات الإنفلونزا الموسمية، ما يعكس استقرار الوضع العام في المملكة.
 
gnews

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