هل هناك فيروس جديد يهدد أطفال الأردن؟ البلبيسي يوضح الحقيقة كاملة

وأوضح البلبيسي، لـ "الوكيل الإخباري"، أن السبب الرئيسي وراء ازدياد حالات التهاب القصبات الهوائية، خاصة بين الأطفال، يعود إلى تقلّب درجات الحرارة الكبير بين النهار والليل، وهو ما يُعدّ من العوامل المعروفة في تحفيز أمراض الجهاز التنفسي العلوي.
وأشار إلى أنه وخلال الأسبوعين الماضيين، لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، كما سُجّل انخفاض واضح في أعداد إصابات الإنفلونزا الموسمية، ما يعكس استقرار الوضع العام في المملكة.
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