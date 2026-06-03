هل يكرر النشامى احتفالية المنسف في كأس العالم؟

وكان لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم قد احتفلوا بهدفهم في مواجهة العراق ضمن دور الـ16 من كأس آسيا بطريقة جسدت تناول المنسف وشرب القهوة العربية، في احتفالية تجسد الهوية الأردنية وتعبر عن التراث الأردني بطريقة رائعة.
واستحوذت اللقطة على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، خاصة بعدما تحولت احتفالية المنسف إلى أحد أبرز مشاهد البطولة وتسببت بطرد مهاجم المنتخب العراقي عندما حاول تقليدها ما منح أفضلية للنشامى خلال اللقاء ويواصل الإنجاز التاريخي آنذاك بعدما وصل المنتخب إلى نهائي البطولة للمرة الأولى.
ومع اقتراب الظهور الأردني الأول في كأس العالم، يترقب المشجعون ما إذا كان اللاعبون سيستحضرون هذه الاحتفالية مجددا في حال هز الشباك العالمية، أم أن "النشامى" سيكشفون عن احتفال جديد يحمل هوية أردنية أخرى في أكبر محفل كروي على مستوى المنتخبات.
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