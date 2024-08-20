هيئة الطاقة: دراسة طلبات تركيب عداد كهرباء لشحن المركبات في الإسكانات حالة بحالة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن طلبات تركيب عداد كهرباء خاص بشحن المركبات الكهربائية في الإسكانات والعمارات تدرس كل حالة على حدة لمعرفة إذا كان بالإمكان تركيب عداد من عدمه.



وقال السعايدة اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ذلك يأتي نظرا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الإسكانات والاكتظاظ الذي تعاني فيه إذا كان هناك أكثر من مركبة كهربائية، أما عن تركيب العدادات للمنازل المستقلة فإنه بإمكان أي مواطن التقدم بطلب والحصول على الموافقة وفق الإجراءات والتعليمات المعتمدة.



وأضاف أن هناك 80 محطة شحن عامة في جميع أنحاء المملكة، وأن الهيئة منحت في وقت سابق موافقات لتأسيس وإنشاء 370 محطة شحن عامة وهي تحت الإنشاء الآن، موضحا أن أعداد المحطات العاملة تتزايد كل أسبوع نظرا لأن الانتهاء من كل محطة يتطلب نحو ستة أشهر من العمل.



وأشار السعايدة إلى أن الهيئة أطلقت في وقت سابق من العام الحالي تطبيق على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه الوصول إلى أقرب محطة شحن لموقعه الجغرافي.

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