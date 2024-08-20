هيئة الطاقة: دراسة طلبات تركيب عداد كهرباء لشحن المركبات في الإسكانات حالة بحالة

وقال السعايدة اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ذلك يأتي نظرا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الإسكانات والاكتظاظ الذي تعاني فيه إذا كان هناك أكثر من مركبة كهربائية، أما عن تركيب العدادات للمنازل المستقلة فإنه بإمكان أي مواطن التقدم بطلب والحصول على الموافقة وفق الإجراءات والتعليمات المعتمدة.
وأضاف أن هناك 80 محطة شحن عامة في جميع أنحاء المملكة، وأن الهيئة منحت في وقت سابق موافقات لتأسيس وإنشاء 370 محطة شحن عامة وهي تحت الإنشاء الآن، موضحا أن أعداد المحطات العاملة تتزايد كل أسبوع نظرا لأن الانتهاء من كل محطة يتطلب نحو ستة أشهر من العمل.
وأشار السعايدة إلى أن الهيئة أطلقت في وقت سابق من العام الحالي تطبيق على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه الوصول إلى أقرب محطة شحن لموقعه الجغرافي.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الطاقة: نظام ربط الطاقة المتجددة الجديد لا ينطبق على المشتركين قبل 1 حزيران
-
جريمة قتل بالشارع العام في عمان .. والأمن يضبط شخصين
-
البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل شخص في شفا بدران
-
دوام المدارس يرفع الطلب على المخابز
-
العدل: تنفيذ 9 حالات رقابية بالسوار الإلكتروني خلال تموز الماضي
-
قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية
-
المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية
-
التربية: الحصة الأولى تبدأ الساعة الثامنة ولمدة 45 دقيقة