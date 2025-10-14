هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

القاق شددت أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد التعرفة الكهربائية هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، موضحة أنه لم يصدر عن الهيئة أي قرارات بهذا الشأن، ولم تُجرَ حاليًا أي مراجعات أو دراسات تستهدف رفع الأسعار.
