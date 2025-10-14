هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، انه لا يوجد أي توجه لدى الهيئة لرفع أسعار التعرفة الكهربائية .

اضافة اعلان