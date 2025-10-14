الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اكدت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق،  انه لا يوجد  أي توجه لدى الهيئة لرفع أسعار التعرفة الكهربائية .

ونفت في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تناقله من شائعات عن وجود دراسات أو خطط تتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية المخصصة لشحن المركبات الكهربائية.

  القاق شددت أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد التعرفة الكهربائية هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، موضحة أنه لم يصدر عن الهيئة أي قرارات بهذا الشأن، ولم تُجرَ حاليًا أي مراجعات أو دراسات تستهدف رفع الأسعار.

 
 
شحن المركبات الكهربائية

