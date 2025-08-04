هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن رسوم إعادة التيار الكهربائي ليست الكلفة الحقيقية لعملية الإعادة، موضحًا أن القيمة، تُعد تعليمات تصدر عن الهيئة وتقوم شركات الكهرباء بتنفيذها.



وأضاف السعايدة لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر "راديو هلا" أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة المواطنين على الالتزام بدفع الذمم المالية المترتبة عليهم، لضمان استدامة إيصال التيار الكهربائي.



وأشار إلى أن الطريقة الإلكترونية المستخدمة حاليا لإعادة التيار تتم عبر غرفة مراقبة مزودة بتقنيات عالية الجودة، وتم تدريب الكوادر الفنية للاستجابة السريعة، مشيرا إلى أن هناك حد أعلى لتكلفة إعادة التيار تم تحديده بحيث يكون تصاعدي على كل مرة يتم فيها فصل التيار .



ولفت إلى أن الهيئة تمنح المشتركين فترة سماح تصل إلى 60 يوما لتسديد الفواتير المستحقة، مبينا انه في حال وجود شكوك حول مصداقية قيمة فاتورة الكهرباء، يمكن للمواطن مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مباشرة.



وفيما يتعلق بارتفاع الاستهلاك في مناطق الأغوار والعقبة ، أوضح السعايدة أن هذه المناطق تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدًا وجود مشاريع طاقة شمسية موجهة للأسر الفقيرة وذوي الدخل المتوسط بهدف التخفيف من الأعباء المالية عليهم.



وبيّن أن هناك برامج لترشيد الطاقة، حيث تم تركيب أنظمة طاقة شمسية مجانية لـ 10 آلاف أسرة حتى الآن.



كما أعلن أن ما يقارب 2.5 مليون عداد كهرباء، أي ما نسبته 87%، تم استبدالها خلال الأسبوع الماضي من العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 90% بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لثلاث شركات كهرباء يبلغ 90% في هذا المجال.

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