هيئة النقل: تحسن تنظيم تطبيقات النقل الذكي بنسبة 70%

09:06 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، إن قانون تنظيم نقل الركاب لعام 2025 أحدث تحولاً في تنظيم قطاع تطبيقات النقل الذكي، بعد أن كان عدد الكباتن والتطبيقات المرخصة محدوداً قبل صدور القانون. اضافة اعلان





وأوضح لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"،وأوضح أن عدد الكباتن المرخصين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي ارتفع من نحو 11 ألف كابتن قبل إقرار قانون عام 2025 إلى 16 ألفاً و500 كابتن حالياً.



وأشار إلى أن ثلاث شركات كانت تعمل في السوق دون ترخيص قامت بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط الامتثال التنظيمي والحصول على التراخيص اللازمة، فيما منح النظام أربع شركات أخرى غير مرخصة مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.



وفيما يتعلق بالتسعيرة، بيّن الخرابشة أن بعض الشركات غير المرخصة كانت تعمل سابقاً بتعرفة منخفضة تصل إلى 10 قروش للكيلومتر، نتيجة ممارسة النشاط بشكل غير منظم، مؤكداً أن الشركات المرخصة أصبحت ملزمة بأن تكون تعرفة الرحلة أعلى بنسبة 20% من تعرفة سيارات التكسي الأصفر، وفقاً للنظام النافذ.



وأكد أن الهيئة تتابع الالتزام بالتسعيرة بشكل يومي من خلال جولات رقابية ومتابعة ميدانية، إضافة إلى تنفيذ طلبات وهمية للكشف عن أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



وأضاف أن الهيئة أصبحت تمتلك صلاحيات أوسع لملاحقة الأنشطة غير المرخصة، حيث يتم التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومحافظ العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصفحات والتطبيقات التي تمارس النشاط دون ترخيص.



وبيّن أن نسبة التحسن في تنظيم وترخيص القطاع تجاوزت 70%، لافتاً إلى أن الهيئة تتعامل مع نحو 30 ألف كابتن يعملون عبر التطبيقات الذكية، إضافة إلى نحو 18 ألف سائق تكسي، وبما يقارب مليون رحلة يومياً.



وأشار الخرابشة إلى أن الهيئة بدأت بتطبيق الربط الإلكتروني، بحيث تُرصد المخالفات آلياً من خلال النظام، متوقعاً استكمال الربط مع جميع شركات التطبيقات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الرقابة ويرفع مستوى الالتزام.



وكشف أن الهيئة أصدرت تعميماً لشركات التطبيقات الذكية يقضي بعدم اقتطاع أي جزء من أجرة سائق التكسي الأصفر الأساسية عند عمله عبر التطبيقات، على أن تضاف نسبة الـ20% المقررة إلى التعرفة الأصلية.



وأكد أن تنظيم القطاع وترخيص العاملين فيه أصبح مطلباً شعبيا، مشيراً إلى أن من حق الراكب التأكد من أن المركبة مرخصة والسائق يعمل ضمن الإطار القانوني.





