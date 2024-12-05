 
الخميس 2024-12-05 11:29 ص
 

هيئة النقل: حلول للتطبيقات غير المرخصة قريباً

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الخميس، 05-12-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" عن تفاصيل هامة تتعلق بإطلاق تطبيق خاص بالتكسي الأصفر قريباً تحت اسم Yellow Taxi وإطلاقه للمستخدمين قريباً .اضافة اعلان


وقال شبيلات بأن التطبيق الجديد جاء بعد أن عرضت نقابة أصحاب التكاسي عرضاً مفصلاً للتطبيق وكيفية استخدامه في كافة محافظات المملكة ، إذ تبين للهيئة بأن لهذا التطبيق العديد من الفوائد الكثيرة العائدة على السائق والمواطن وحركة المرور في آن واحد .

وأضاف الشبيلات بأن أجرة التطبيق لن تختلف عن أجرة التكسي الحالية ، بيد أن الاختلاف سيكون لمصلحة سائق التكسي الذي لن يضطر لدفع نسبة من الأجرة لصالح أي شركة أخرى ، حيث سيقوم كل سائق مستخدم للتطبيق بدفع رسوم بسيطة لصالح الهيئة والاحتفاظ بعدها بكامل أجرة النقل .

وكشف الشبيلات عن خطة لتركيب كاميرات في التكسي قريباً ، وذلك للحفاظ على حقوق السائق والراكب معاً ، حيث ستكون هناك غرفة عمليات بالنقابة والهيئة لمتابعة هذا الملف لضمان الحفاظ على حقوق الراكب والسائق .

وفيما يرتبط بالتطبيقات المرخصة وغير المرخصة ، أكد الشبيلات أن اجتماعاً سيعقد الأحد القادم بحضور المسؤولين عن التطبيقات المرخصة والكباتن ، لبحث العديد من الملفات والتي على رأسها التطبيقات المرخصة ، مؤكداً أن هناك حلولاً للتطبيقات غير المرخصة قريباً .



وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد نشر أمس الأربعاء خبر موافقة هيئة تنظيم النقل البري على إطلاق تطبيق Yellow Taxi  ، والذي اقترحته نقابة أصحاب التكاسي على الهيئة من خلال عرض مصور لكافة التفاصيل المتعلقة به .

رابط الخبر :

https://www.alwakeelnews.com/story/712261
 
gnews

أحدث الأخبار

من فعاليات إطلاق التطبيقين

أخبار محلية إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين

ا

أسواق ومال استقرار أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

ف

طب وصحة مخاطر إعادة استخدام عبوات المياه وحاويات الطعام البلاستيكية

تعبيرية

فلسطين إسرائيل سلمت "حماس" اقتراحا محدثا بشأن صفقة غزة

ببلا

طب وصحة 3 نصائح لحماية العمود الفقري من الانحناء مع تقدّم العمر

ا

عربي ودولي تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا

تعبيرية

فيديو الوكيل هيئة النقل البري: حلول للتطبيقات غير المرخصة في الأردن قريباً



 




الأكثر مشاهدة