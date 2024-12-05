هيئة النقل: حلول للتطبيقات غير المرخصة قريباً

وقال شبيلات بأن التطبيق الجديد جاء بعد أن عرضت نقابة أصحاب التكاسي عرضاً مفصلاً للتطبيق وكيفية استخدامه في كافة محافظات المملكة ، إذ تبين للهيئة بأن لهذا التطبيق العديد من الفوائد الكثيرة العائدة على السائق والمواطن وحركة المرور في آن واحد .
وأضاف الشبيلات بأن أجرة التطبيق لن تختلف عن أجرة التكسي الحالية ، بيد أن الاختلاف سيكون لمصلحة سائق التكسي الذي لن يضطر لدفع نسبة من الأجرة لصالح أي شركة أخرى ، حيث سيقوم كل سائق مستخدم للتطبيق بدفع رسوم بسيطة لصالح الهيئة والاحتفاظ بعدها بكامل أجرة النقل .
وكشف الشبيلات عن خطة لتركيب كاميرات في التكسي قريباً ، وذلك للحفاظ على حقوق السائق والراكب معاً ، حيث ستكون هناك غرفة عمليات بالنقابة والهيئة لمتابعة هذا الملف لضمان الحفاظ على حقوق الراكب والسائق .
وفيما يرتبط بالتطبيقات المرخصة وغير المرخصة ، أكد الشبيلات أن اجتماعاً سيعقد الأحد القادم بحضور المسؤولين عن التطبيقات المرخصة والكباتن ، لبحث العديد من الملفات والتي على رأسها التطبيقات المرخصة ، مؤكداً أن هناك حلولاً للتطبيقات غير المرخصة قريباً .
وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد نشر أمس الأربعاء خبر موافقة هيئة تنظيم النقل البري على إطلاق تطبيق Yellow Taxi ، والذي اقترحته نقابة أصحاب التكاسي على الهيئة من خلال عرض مصور لكافة التفاصيل المتعلقة به .
رابط الخبر :
https://www.alwakeelnews.com/story/712261
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