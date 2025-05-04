الأحد 2025-05-04 02:07 م
 

والد الأطفال الأربعة يفند رواية احتراق المنزل .. تفاصيل

والد الأطفال الأربعة رحمهم الله
والد الأطفال الأربعة رحمهم الله
 
الأحد، 04-05-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري-  كشف والد الأطفال الأربعة الذين توفّوا إثر حريق مأساوي داخل سكن تابع لمسجد في منطقة أبو علندا، أن السبب وراء الحريق كان تلف أسلاك الكهرباء والأباريز المهترئة في سكن المسجد، وليس كما أُشيع عبر وسائل التواصل.اضافة اعلان


وأضاف الوالد المكلوم لـ "الوكيل الإخباري" أن أبناءه لم يكونوا يملكون هواتف أصلًا، مؤكدًا أن رداءة التمديدات الكهربائية وتآكلها هي ما أدى إلى الكارثة التي أفقدته فلذات كبده.

ودحض والد الأطفال الشائعات المتداولة حول كون "سلك شاحن" هو المسؤول، موضحًا أن الإهمال في صيانة السكن والكهرباء القديمة هو السبب ، ومشيراً إلى أنه قد طلب من مدير الأوقاف المسؤول عنه أكثر من مرة النقل من السكن بسبب هذه التمديدات السيئة .


 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد

تو

منوعات مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

لقطة من المقطع المتداول

فلسطين اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون

بورصة عمان

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

ا

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته

ع

طب وصحة 5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة

ل

عربي ودولي السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية



 
 





الأكثر مشاهدة