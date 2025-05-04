والد الأطفال الأربعة يفند رواية احتراق المنزل .. تفاصيل

وأضاف الوالد المكلوم لـ "الوكيل الإخباري" أن أبناءه لم يكونوا يملكون هواتف أصلًا، مؤكدًا أن رداءة التمديدات الكهربائية وتآكلها هي ما أدى إلى الكارثة التي أفقدته فلذات كبده.
ودحض والد الأطفال الشائعات المتداولة حول كون "سلك شاحن" هو المسؤول، موضحًا أن الإهمال في صيانة السكن والكهرباء القديمة هو السبب ، ومشيراً إلى أنه قد طلب من مدير الأوقاف المسؤول عنه أكثر من مرة النقل من السكن بسبب هذه التمديدات السيئة .
والد الأطفال الـ4 المكلوم الذين توفوا جراء حريق سكن مسجد يتحدث لـ"عدسة الوكيل"#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/noHc5w7Isq— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 4, 2025
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