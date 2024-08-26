والد يردي ابنه طعنا في "المريخ"

الوكيل الإخباري- أقدم أربعيني ليل الأحد على طعن إبنه العشريني بواسطة أداة حادة داخل منزلهما بمنطقة جبل المريخ شرقي العاصمة عمان مما أدى لوفاته، وفق ما أفاد "الوكيل الإخباري" مصدر أمني.

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وعلى الفور جرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي، وإلقاء القبض على الجاني والأداة المستخدمة.