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والد يردي ابنه طعنا في "المريخ"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   أقدم أربعيني  ليل الأحد على طعن إبنه العشريني بواسطة أداة حادة داخل منزلهما بمنطقة جبل المريخ شرقي العاصمة عمان مما أدى لوفاته، وفق ما أفاد "الوكيل الإخباري" مصدر أمني.

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وعلى الفور  جرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي، وإلقاء القبض على الجاني والأداة المستخدمة.

 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

 
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