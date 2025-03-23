ودع أهله قبل أيام.. وفاة أردني بحادث دراجة بالولايات المتحدة

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن محمد زار أهله بداية شهر رمضان المبارك في إجازة قصيرة وأمضى بضعة أيام في الأردن، قبل أن يعود مجددا إلى الولايات المتحدة لاستئناف عمله هناك.
ووصفوا زيارته الأخيرة إلى عائلته في الأردن وكأنه كان يشعر برحيله فأبى إلا أن يودع أهله قبل الرحيل المؤثر.
وأضافوا أن جثمان محمد سيصل يوم غدٍ الاثنين إلى الأردن على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة ساكب بمحافظة جرش بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر يوم غدٍ الاثنين.
ونعى أقارب ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي الشاب الراحل بكلمات مؤثرة واصفين صفاته الحميدة وطيب أثره.
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