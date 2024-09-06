وزارة التربية تحذر الطلاب من الغياب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذر مصدر في وزارة التربية والتعليم طلاب المراحل التعليمية المختلفة من الغياب خلال ايام الدوام الرسمي بالمدارس الاسبوع القادم .

اضافة اعلان

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر الحالي ، بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.

وجدد المصدر التأكيد أنه سيتم تعويض الدوام يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بيومي السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر الجاري.

واشار المصدر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس ، مؤكدا ان دوام يومي السبت سيكون إجباريا ومحسوبا من الغياب والحضور في سجل الطالب.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق ان يوم 10 أيلول الجاري وهو يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي.