وزارة التربية تحذر الطلاب من الغياب

واشار المصدر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس ، مؤكدا ان دوام يومي السبت سيكون إجباريا ومحسوبا من الغياب والحضور في سجل الطالب.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق ان يوم 10 أيلول الجاري وهو يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي.
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