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وزارة التربية تحذر الطلاب من الغياب

أرشيفية
طلاب مدرسة - ارشيفية
الجمعة، 06-09-2024 09:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    حذر  مصدر في وزارة التربية والتعليم طلاب المراحل التعليمية المختلفة من الغياب خلال ايام الدوام الرسمي بالمدارس الاسبوع القادم .

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قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر الحالي ،  بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.

  

 وجدد المصدر التأكيد أنه سيتم تعويض الدوام يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بيومي السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر الجاري.

 

واشار المصدر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس ، مؤكدا ان دوام يومي السبت سيكون إجباريا ومحسوبا من الغياب والحضور في سجل الطالب.

 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق ان يوم 10 أيلول الجاري وهو يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي.

 

 

 

 
gnews

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