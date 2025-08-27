وزارة الزراعة: أسعار الليمون المحلي تتراوح بين 60 قرشًا ودينار ونصف في الأسواق

وأشار عمرو لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى وجود صنفين من الليمون المحلي، هما المكسيكي الذي يحتوي على نسبة أقل من العصير، والبيروتي الذي يتميز بكمية عصير كبيرة، مؤكدًا أن موسم الإنتاج لا يزال في بدايته وقد تأثر بالتغيرات المناخية.
وفيما يخص الليمون المستورد، أوضح عمرو أنه تم استيراد 6000 طن هذا العام وفقًا لقرار الرزنامة الوطنية الزراعية، وتم إحصاء 531 طنًا فقط في الأسواق حتى تاريخ 31/7، وهي كميات محدودة وتُعد في نهاياتها. وأضاف أنه بتاريخ 5/7 تم منع دخول أي كميات جديدة من الليمون المستورد إلى المملكة، لإفساح المجال أمام المنتج المحلي الذي يغطي احتياجات السوق بكمية تصل إلى 125 طنًا.
وبيّن أن عدد التجار الذين مُنحوا رخص استيراد الليمون من وزارة الزراعة بلغ 126 تاجرًا.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تزف بشرى سارة بشأن نتائج توجيهي طلبة الحادي عشر عبر " برنامج الوكيل"- فيديو
-
من هو الشاب المقتول في جريمة أبو نصير رفقة والده؟
-
فيديو .. إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان
-
إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025
-
الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد
-
جيدكو: منح فنية ومالية تصل إلى 50 ألف دينار للمشاريع الجديدة والقائمة
-
التعليم العالي: لا اعتراف بدراسة الطب خارج الأردن لمن هم دون معدل 90%
-
ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد في الاسبوع الاخير من شهر أيلول