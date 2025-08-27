الأربعاء 2025-08-27 09:55 ص
 

وزارة الزراعة: أسعار الليمون المحلي تتراوح بين 60 قرشًا ودينار ونصف في الأسواق

الوكيل الإخباري-    قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، المهندس خليل عمرو، إن حوالي 125 ألف طن من الليمون المحلي متوفر في الأسواق، ويتراوح سعره بين 60 قرشًا إلى دينار ونصف.

وأشار عمرو لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  إلى وجود صنفين من الليمون المحلي، هما المكسيكي الذي يحتوي على نسبة أقل من العصير، والبيروتي الذي يتميز بكمية عصير كبيرة، مؤكدًا أن موسم الإنتاج لا يزال في بدايته وقد تأثر بالتغيرات المناخية.

وفيما يخص الليمون المستورد، أوضح عمرو أنه تم استيراد 6000 طن هذا العام وفقًا لقرار الرزنامة الوطنية الزراعية، وتم إحصاء 531 طنًا فقط في الأسواق حتى تاريخ 31/7، وهي كميات محدودة وتُعد في نهاياتها. وأضاف أنه بتاريخ 5/7 تم منع دخول أي كميات جديدة من الليمون المستورد إلى المملكة، لإفساح المجال أمام المنتج المحلي الذي يغطي احتياجات السوق بكمية تصل إلى 125 طنًا.

وبيّن أن عدد التجار الذين مُنحوا رخص استيراد الليمون من وزارة الزراعة بلغ 126 تاجرًا.

