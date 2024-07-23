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وزارة الزراعة: انتاج 4 الاف طن من الأسماك سنويا

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:53 ص

 

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي انتاج 4 الاف طن من الأسماك سنويا.

وقال المجالي لـ "الوكيل الاخباري" ان الاردن يستورد حوالي 40 الف طن سنويا لتحقيق الاحتياج المحلي.

وأشار إلى أن الاردن ينتج نوعين من الاسماك وهم سمك الكارب وسمك المشط.

ونوه إلى أن وزارة الزراعة تسعى لدعم قطاع الاسماك ودعم المشاريع المتخصصة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبين انه تم توقيع اتفاقية مع جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية لانشاء مصنع للأسماك بهدف التبريد والتجميد.
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