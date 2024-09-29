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وزارة الصحة تتخلف عن دفع مستحقات 50 طبيبا منذ 9 أشهر

غ
ارشيفية
الأحد، 29-09-2024 10:18 ص

الوكيل الإخباري- اشتكى أطباء شغلتهم وزارة الصحة للاشراف على مرضى غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية من عدم دفع الوزارة لمستحقاتهم منذ 9 أشهر.

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وأكد الدكتور ابراهيم خليل بالنيابة عن الأطباء لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا ان الأطباء المعنيين بالأمر يصل عددهم بين 40 - 50 طبيبا، ووزارة الصحة لم تسدد ما عليها لهم لهذه الشهور كلها.

 

وأوضح ان وظيفتهم تأتي في ظل تعيين الوزارة لطبيب خاص بكل مريض يغسل كلى بالمستشفيات.

 
gnews

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