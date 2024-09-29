وزارة الصحة تتخلف عن دفع مستحقات 50 طبيبا منذ 9 أشهر

الوكيل الإخباري- اشتكى أطباء شغلتهم وزارة الصحة للاشراف على مرضى غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية من عدم دفع الوزارة لمستحقاتهم منذ 9 أشهر.



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وأكد الدكتور ابراهيم خليل بالنيابة عن الأطباء لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا ان الأطباء المعنيين بالأمر يصل عددهم بين 40 - 50 طبيبا، ووزارة الصحة لم تسدد ما عليها لهم لهذه الشهور كلها.