وزارة الصحة تدرس تنفيذ شفت مسائي للعمليات الجراحية لتقليل مدد الانتظار

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن توجه الوزارة لتنفيذ شفت مسائي للعمليات الجراحية، ضمن خطة تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار واستغلال الإمكانات المتاحة بشكل أفضل.



وأوضح البدور لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" عن خطة لتعيين مزيد من الأخصائيين، إضافة إلى شراء خدمات طبية لتعزيز الكوادر، مع العمل على تنظيم "فترات مختلفة" للعمليات الجراحية بالنستشفيات الحكومية وتوسيع العمل بالعيادات المسائية.



وأكد البدور أن التوسع في العمل المسائي، سواء في العيادات أو العمليات، يأتي ضمن جهود الوزارة لتخفيف الضغط على المرافق الطبية خلال الفترة الصباحية.

