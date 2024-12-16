وزارة الصحة: زراعة كبد لحوالي 15 طفل أردني في تركيا

الوكيل الإخباري- كشف رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ورئيس اللجنة الخاصة للمعالجة خارج البلاد الدكتور باسم الزعبي عن زراعة كبد لحوالي 15 طفل أردني في تركيا، لافتا إلى وجود توجه لزراعة الكبد للأطفال في الأردن بالتعاون مع خبرات من دول ثانية مثل تركيا ومصر.



وقال الزعبي اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الخبرات الطبية لزراعة الكبد للأطفال تختلف عنها في حالة الزراعة للكبار، لافتا إلى أنه جرى مؤخرا إجراء زراعة كبد في الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع فرق طبية من مصر.



وأضاف أن الأردن يملك خبرات كبيرة في زراعة الأعضاء الحيوية للإنسان وخاصة الكبد لكبار السن، ويجري العمل الآن على إجراء زراعة الكبد للأطفال في الأردن بدلا من إرسال الأطفال إلى الخارج إذ كانت ترسل الوزارة الأطفال الذين يحتاجون لزراعة كبد إلى تركيا من أجل العلاج.



وأشار الزعبي إلى أن الأولوية دائما لعلاج المريض تكون للمستشفيات الأردنية ولكن في حال تعذر وجود العلاج محليا وإمكانية توفره في الخارج تبدأ إجراءات إرسال المريض للخارج بالتعاون مع المستشفيات في تركيا وبالتنسيق مع السفارات بين البلدين للتسهيل.



وبيّن أن الإجراءات في أول مرة قد تأخذ وقتا نظرا للمخاطبات التي تجرى بدءا من وزارة الصحة وصولا إلى أخذ الموافقات من رئاسة الوزراء وتنسيق إجراءات السفر، أما في حال كانت الحالة معلومة سابقا وسبق أن تم إرسالها فهي أبسط وهذه تكون في حال حدوث مضاعفات للتدخل الطبي واستدعت حالة المريض العودة للمستشفى مجددا من أجل الاطلاع على حالته وتقييمها.



وكان اشتكى ذوي مريض عبر "برنامج الوكيل"، من رفض المستشفى في تركيا من استقبال حالة طفلهم الذي تم إرساله عن طريق وزارة الصحة إلى تركيا لزراعة الكبد وحدوث مضاعفات لحالته الصحية بسبب بعض الإجراءات وعدم تسديد الذمم المترتبة، حيث أوضحت الصحة بأنها تتابع حالته في الخدمات الطبية الملكية وفي حال عدم وجود أي علاج لحالته فإنها ستعيد إرساله مجددا إلى تركيا.

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