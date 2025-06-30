وزارة الصحة لـ"برنامج الوكيل": 15 حالة تسمم كحولي بالمستشفيات حتى صباح الاثنين وجميعهم بحالة حرجة

- جميع الحالات بحالة حرجة وخضعت لعمليات غسيل الدم في العناية المركزة
- الحالات وردت من محافظات: العاصمة، البلقاء، الزرقاء
- الحالات تعرضت لحالة سمية شديدة سببها تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول"
وقال أبو يقين اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن عدد الأشخاص الذين وصلوا المستشفيات اليوم نحو 15 شخصا من محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء والأغوار.
وأضاف أن الوفاة لمن تناول مادة الميثانول قد تحدث في غضون 20 إلى 36 ساعة، في حين تصل إلى 6 ساعات إذا كانت الكميات التي تناولها الشخص كبيرة، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على كمية التعاطي وفترة التعرض لهذه المادة سريعة السمية والتي تتحول لمنتج سام داخل الجسم يتوجه للخلايا العصبية ويؤدي إلى إتلافه مستودع الطاقة داخل الخلية وإيقاف تشغيلها وتفضي إلى الوفاة مع العمل على ارتفاع حموضة الدم.
وأشار أبو يقين إلى أن المستشفيات أجرت عمليات غسيل للدم للأشخاص الذين تناولوا الكحول الملوث بالميثانول، موضحا أن حالتهم حرجة بسبب تناول مادة كحولية ليست مخصصة للاستهلاك البشري وهي تدخل في الاستخدامات الصناعية مثل الطلاء ودعم وقود البترول والسيارات.
ودعا كل من تناول الكحول الملوثة بهذه المادة حتى لو كانت بنسب بسيطة إلى مراجعة المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة.
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