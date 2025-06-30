وزارة الصحة لـ"برنامج الوكيل": 15 حالة تسمم كحولي بالمستشفيات حتى صباح الاثنين وجميعهم بحالة حرجة

الوكيل الإخباري-

- 15 حالة تسمم كحولي ترقد بالقطاع الصحي حتى صباح الاثنين

- جميع الحالات بحالة حرجة وخضعت لعمليات غسيل الدم في العناية المركزة

- الحالات وردت من محافظات: العاصمة، البلقاء، الزرقاء

- الحالات تعرضت لحالة سمية شديدة سببها تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول"

اضافة اعلان