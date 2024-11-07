وزارة العدل: لا أعطال بنظام الكفالة العدلية الإلكتروني

وقال الخرابشة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن لدى الطلبة مهلة حتى 30 تشرين الثاني الحالي، وأن النظام يقوم بإرسال رسائل نصية تلقائيا لمقدمي الطلبات لمراجعة كاتب العدل فور التحقق من استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
وأضاف أن تقديم الكفالة العدلية يسرع آلية العمل في ظل الأعداد الكبيرة للمعاملات التي قدمت مؤخرا، مؤكدا أن الوزارة تنجز المعاملات أولا بأول من خلال دوائر الكاتب العدل في كافة المحافظات.
وكانت وردت ملاحظات عبر "برنامج الوكيل"، حول وجود عطل في نظام الكفالة العدلية الإلكتروني في وزارة العدل مما كان يؤخر وصول الرسائل النصية عبر هواتفهم.
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