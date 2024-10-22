 
الثلاثاء 2024-10-22 04:17 م
 
 

وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

جلسة محاكمة عن بعد
جلسة محاكمة عن بعد
الثلاثاء، 22-10-2024 02:50 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 13ألفا و599 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الأرقام أنه تم فرض 11 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني)، في حين تم تنفيذ 150عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس في نفس الفترة.

وبلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر الماضي 3.45 مليون ورقة، وذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
 
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