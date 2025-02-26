وزارة العمل تشدد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور

11:14 ص

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام جميع المنشآت، بما فيها المدارس الخاصة، بالحد الأدنى للأجور المطبق اعتبارًا من 1 / 1 / 2025 والبالغ 290 ديناراً شهرياً، وذلك من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة، أو عبر الشكاوى العمالية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية "حماية". اضافة اعلان





وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.



كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.



وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.



ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.