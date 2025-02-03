وزارة المياه: خطة طوارئ استعداداً للمنخفض وسنتعامل مع ملاحظات المواطنين

وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستعلن عن خطة الطوارئ قبيل بدء تأثير الحالة الجوية للتعامل مع أي طارئ بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، مؤكدا أن كوادر الوزارة ستتواجد في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات ترد إليها من المواطنين.
وأضاف أن الوزارة اتخذت قبل فصل الشتاء كافة الإجراءات لضمان انسيابية المياه ومنع تشكل السيول وحدوث فيضانات بالإضافة لتعزيز انسيابية جريان المياه ودخولها إلى السدود.
وأوضح أن جميع آليات الوزارة وكوادرها جاهزة للتعامل مع أي طارئ وفي مختلف الظروف الجوية.
وبيّن أن العمل يجري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الأرصاد الجوية إلى البلديات وأمانة عمان ووزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة للتعامل مع كل الملاحظات وخدمة المواطنين في كل الأوقات.
-
أخبار متعلقة
-
مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب
-
الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض
-
توقعات بارتفاع الطلب على الغاز اعتباراً من الغد .. والمصفاة: كميات الغاز متوفرة
-
الكهرباء الأردنية تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي القادم
-
حريق كبير يلتهم 3 محلات ومركبتين في الوحدات
-
الامن لـ "الوكيل" : ضبطنا السائق المخالف - فيديو
-
اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة
-
الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي آمن ونراقب نظام الإنذار المبكر