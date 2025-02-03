وزارة المياه: خطة طوارئ استعداداً للمنخفض وسنتعامل مع ملاحظات المواطنين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري عن جاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة يومي الأربعاء والخميس، وفق الناطق باسمها عمر سلامة.

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وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستعلن عن خطة الطوارئ قبيل بدء تأثير الحالة الجوية للتعامل مع أي طارئ بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، مؤكدا أن كوادر الوزارة ستتواجد في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات ترد إليها من المواطنين.



وأضاف أن الوزارة اتخذت قبل فصل الشتاء كافة الإجراءات لضمان انسيابية المياه ومنع تشكل السيول وحدوث فيضانات بالإضافة لتعزيز انسيابية جريان المياه ودخولها إلى السدود.



وأوضح أن جميع آليات الوزارة وكوادرها جاهزة للتعامل مع أي طارئ وفي مختلف الظروف الجوية.