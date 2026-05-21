وزير الأوقاف: تجهيز مخيمات عرفة بشكل كامل ورفع الجاهزية لارتفاع الحرارة

وأوضح لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم التعامل مع نحو 1000 حالة مرضية راجعت العيادات في مكة المكرمة، معظمها حالات بسيطة مثل آلام المفاصل، حيث تم توفير خدمات طبية متكاملة للحجاج، مبيناً أن حالة الوفاة التي سُجلت امس كانت طبيعية لحاجٍ أدى عمرة التمتع وتوفي وهو محرم، وهي الحالة الوحيدة.
وأشار إلى أن بعض الحجاج دخلوا المستشفيات بسبب وعكات صحية بسيطة وغادروها بعد تلقي العلاج، مؤكداً أن جميع الأمور الصحية تحت السيطرة.
وأضاف أن مخيمات عرفة تم تجهيزها بشكل كامل مع تهيئة الأرضيات والتكييف، استعداداً لوقفة عرفة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية، داعياً الحجاج لتجنب الحركة خارج الخيام خلال ساعات النهار.
وأكد أن خطة التفويج ليوم عرفة تشمل تصعيد الحجاج بعد صلاة العشاء، ثم الانتقال إلى مزدلفة وبعدها إلى مكة للطواف والسعي، ومن ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات، مع توفير عيادات طبية وكرسي متحرك للحالات التي تحتاج ذلك، مشيراً إلى أن مخيم الحجاج الأردنيين في منى يتمتع بموقع مميز.
