الأربعاء 2025-05-28 06:27 م
 

وزير الأوقاف: تفويج 1500 حاج أردني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الوزير الخلايلة أثناء تفقد أحوال الحجاج الأردنيين في المدينة
الوزير الخلايلة أثناء تفقد أحوال الحجاج الأردنيين في المدينة
 
الأربعاء، 28-05-2025 02:52 م
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عن بدء عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ضمن خطة الوزارة لموسم حج 1446هـ.اضافة اعلان


وقال الخلايلة لبرنامج الوكيل، إن 1500 حاج أردني تم تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة صباح الأربعاء، موزعين على 33 حافلة مخصصة للحجاج الأردنيين، إلى جانب 20 حافلة لحجاج فلسطينيي الـ 48.

وأكد أن الوزارة ستستكمل، يوم الخميس، تفويج كامل حجاج البر الأردنيين إلى مكة المكرمة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مشدداً على أن جميع الأمور اللوجستية تسير بسلاسة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب عملية وصول الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة تباعاً، إلى حين استكمال عملية التفويج بشكل كامل، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
 
gnews

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