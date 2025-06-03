وزير الأوقاف: جميع الحجاج الأردنيين بخير.. وحالة واحدة أجرت عملية قسطرة

وقال الخلايلة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن حاجة أجرت عملية قسطرة في مكة المكرمة وهي متواجدة الآن بالمستشفى، وحالتها تتماثل للشفاء.
وأضاف أن الوزارة نقلت الحاج الذي أصيب قبل أيام بسيارة إسعاف برفقة عائلته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ويجري العمل لتسهيل كافة الإجراءات له لإتمام مناسك الحج دون أن تتفاقم إصابته.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تستعد لبدء تفويج الحجاج إلى عرفات اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء وسط إجراءات سلسة وميسرة حرصا على سلامة الحجاج.
وبيّن أن عدد الحجاج ضمن البعثة الأردنية ومسلمي عرب 48 يقدر بنحو 13 ألف حاجا وحاجة.
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