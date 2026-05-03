وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": تكلفة الحج تبدأ من 3140 دينار وتحسينات على مساكن الحجاج الأردنيين

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام يبلغ نحو 13 ألف حاج، بواقع 8000 حاج من داخل الأردن، و4500 من عرب الـ 48، إضافة إلى أقل من 500 إداري ومرافق.



وأكد الخلايلة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن ملف الحج والإعلان عنه هو من اختصاص وزارة الأوقاف، كونها الجهة المسؤولة عن سلامة الحجاج وتنظيم التفويج وتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن برنامج التفويج يراعي جاهزية السكن وتخفيف الازدحام على المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع الجانب السعودي لضمان وصول الحجاج إلى المدينة المنورة بسلام.



وأوضح أن الحجاج سيبيتون في المدينة المنورة لمدة 3 أيام، قبل التوجه إلى مكة المكرمة ضمن برنامج منظم يهدف إلى راحتهم، لافتاً إلى وجود قوافل احتياطية واستعدادات متكاملة تحدد مواعيد انطلاقها الوزارة.



وبيّن أن الوزارة أعدت خطة شاملة تشمل جميع مراحل الرحلة من الانطلاق وحتى العودة، مع توفير خدمات طبية، وتوزيع كتيبات إرشادية، وربط الحجاج بمجموعات واتساب تواصل مباشرة مع الوزارة.



وأشار إلى أنه سيتم داخل مكة استئجار حافلات سعودية لنقل الحجاج الأردنيين، فيما تتوقف الحافلات الأردنية قبل دخول مكة بقليل، موضحاً أن ترتيبات الحج تبدأ قبل عام كامل من خلال تأمين السكن والخدمات.



ولفت إلى اشتراط إصدار شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية،وبعض الحالات المرضية جارية العلاج مثل الفشل الكلوي والسرطان



وأوضح أن تكلفة الحج هذا العام تبدأ من 3140 ديناراً بحدها الأدنى وتشمل السكن بالغرف الرباعية وثمن الهدي والطعام والشراب، مؤكداً أن الأسعار تعد من الأقل مقارنة بدول أخرى، مع توفير فنادق قريبة من الحرم وخدمات تحت رقابة الوزارة، إضافة إلى توفير طهاة أردنيين في مساكن الحجاج.

واوضح الخلايلة ان الاسعار ترتفع ضمن البرامج الاخرى مثل الطيران وقرب الفنادق من الحرم والحج المميز .



وحذر الخلايلة من التعامل مع أي جهات غير مرخصة تقدم خدمات الحج، مؤكداً أن الحج دون تصريح يشكل خطراً على سلامة الحجاج لعدم توفر الرقابة والسكن والخدمات، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات، ومشيراً إلى متابعة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لأي مخالفات بهذا الخصوص.

