وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": فتح باب التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

وقال الخلايلة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ستعلن عن رابط إلكتروني للتسجيل الأولي للحج لموسم 1446هـ.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الإعداد لموسم الحج المقبل بالتعاون مع السلطات السعودية.
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