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وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": فتح باب التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:41 ص

الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن فتح باب التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي.

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وقال الخلايلة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ستعلن عن رابط إلكتروني للتسجيل الأولي للحج لموسم 1446هـ.


وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الإعداد لموسم الحج المقبل بالتعاون مع السلطات السعودية.

 

وحذر الوزير من الانسياق وراء الروابط التي تدعي فتح باب التسجيل ومن التسجيل مع شركات خارج البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف وذلك بعدما تسببت هذه القضية بوفاة نحو 99 حاجا وحاجة أردنيين العام الماضي.

 


 
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