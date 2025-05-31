وزير الأوقاف يوجه عبر برنامج الوكيل رسالة للحجاج الأردنيين - فيديو

وقال في مقابلة مع "برنامج الوكيل"، من مكة المكرمة، إن الحجاج أدوا عمرة التمتع فور وصولهم إلى مكة المكرمة، فيما سيصل خلال اليومين المقبلين الحجاج القادمين عن طريق الجو.
ودعا الخلايلة جميع الحجاج الى الابتعاد عن أماكن الحرارة والازدحام وإلى التواصل مع إدارة البعثة الأردنية عبر وسائل الاتصال المتاحة التي وفرتها وزارة الأوقاف إذا مروا بعارض صحي أو مشاكل معينة مثل فقدان حاج من أجل ضمان تقديم الخدمة المثلى وبما يراعي سلامة الحجاج.
وأضاف أن الوزارة لا تزال تعمل على استعدادات الحج من التفويج إلى عرفات ومخيمات منى وما بعد أيام التشريق، لافتا إلى تفقد البعثة الأردنية وأوضاع الحجاج بشكل دوري للاطمئنان على سلامتهم.
وتابع الخلايلة أن الوزارة تراقب مستوى خدمات الطعام والشراب وكافة الخدمات التي وفرتها للحجاج بالإضافة إلى استمرار تقديم الدورات التوعوية للحجاج وتعلميهم مناسك الحج.
وأوضح الوزير أن وزارة الأوقاف عملت خلال اليومين الماضيين على استقدام نجل أحد الحجاج بعد تعرضه لإصابة ومناشدة عائلته عبر "برنامج الوكيل"، وجرى استصدار تأشيرة الحج له مباشرة ومتابعة وضع الحاج المصاب من قبل البعثة الطبية الأردنية.
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