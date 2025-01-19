وزير الداخلية على رأس لجنة خاصة لدراسة ملف النقل لخمس سنوات قادمة

وأكد الحديد لـ"الوكيل الإخباري" بأن هذه اللجنة تفرّع منها لجنة أخرى لمتابعة الأعمال والإشراف عليها مكونة من نائب عن وزارة الداخلية ونائب عن وحدة الجرائم الإلكترونية ونائب عن دائرة المواصفات والمقاييس ونائب عن نقابة أصحاب التاكسي ونائب عن أصحاب الباصات العمومية .
وبين بأن اللجنة المفرعة ستدرس خلال الفترة القادمة ملفات هامة في النقل ، والتي من أبرزها ، ملف تعديل أجور النقل ، وملف صندوق النقل ، وملف التطبيقات غير المرخصة ، وملف الكلف التشغيلية للباصات العمومية وأصحاب التاكسي .
وأضاف بأن النقابة استشعرت بأن هناك جدية وحزم من قبل اللجنة التي تشكلت قبل أسبوعين لتغيير حال النقل والنهوض بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة .
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