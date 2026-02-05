وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

جاء حديث البدور خلال اجتماع مع لجنة الصحة والغذاء النيابية حضره "الوكيل الاخباري"، جرى خلاله بحث سبل تأمين الأسر الفقيرة وضمان استفادتها من برامج التأمين الصحي والاجتماعي، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح البدور أن وزارة الصحة باشرت، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات الوزارة، من خلال تفعيل هذا البروتوكول الوطني في سبعة مراكز رئيسة مجهزة بالكامل، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى في الوقت الحرج.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطة مستقبلية على زيادة عدد هذه المراكز، وربطها بمراكز طرفية في مختلف المحافظات، بما يحقق عدالة الوصول إلى الخدمة ويعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.
وبيّن الوزير أن المراكز المشمولة بتطبيق البروتوكول هي: مستشفيات البشير، والأمير حمزة، والحسين السلط الجديد، والزرقاء، والكرك، والطفيلة، والأميرة بسمة في إربد، إضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وأكد البدور أنه جرى تعزيز هذه المستشفيات بكوادر طبية وفنية متخصصة تعمل بنظام المناوبات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لضمان إجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة دون تأخير، مشيراً إلى أنه تم كذلك ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المراكز وفق آلية عمل محددة، يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية بشكل مباشر وسريع لإجراء القسطرة اللازمة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الجلطات القلبية الحادة، وتسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير الخدمات الصحية وتوسيع مظلة العلاج المتخصص في مختلف أنحاء المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد
-
رم: رسم الـ 20 دينار على دخول المركبات الى المحمية فقط
-
نخوة وفزعة أردنية تتجلى في دعم الشاب علاء بعد ظهوره في "برنامج الوكيل"
-
مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز
-
تحذير من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف محبي الألعاب عبر عروض شحن وهمية
-
مخبز حموده في عين الباشا يبحث عن زبون حوّل 280 دينارًا بالخطأ ويضرب مثالًا في الأمانة
-
هيئة تنظيم النقل البري تصدر تسعيرة موحدة "حد أدنى" للتطبيقات الذكية
-
موسم جميد وسمن وفير بانتظار الأردنيين وهذه توقعات الأسعار