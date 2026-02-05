وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

02:22 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن تطبيق بروتوكول علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة الذي بدأ يوم الأحد الماضي أسهم في إنقاذ حياة 20 مواطناً أردنياً منذ بدء العمل به في سبعة مراكز رئيسة تابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





جاء حديث البدور خلال اجتماع مع لجنة الصحة والغذاء النيابية حضره "الوكيل الاخباري"، جرى خلاله بحث سبل تأمين الأسر الفقيرة وضمان استفادتها من برامج التأمين الصحي والاجتماعي، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأوضح البدور أن وزارة الصحة باشرت، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات الوزارة، من خلال تفعيل هذا البروتوكول الوطني في سبعة مراكز رئيسة مجهزة بالكامل، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى في الوقت الحرج.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطة مستقبلية على زيادة عدد هذه المراكز، وربطها بمراكز طرفية في مختلف المحافظات، بما يحقق عدالة الوصول إلى الخدمة ويعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.



وبيّن الوزير أن المراكز المشمولة بتطبيق البروتوكول هي: مستشفيات البشير، والأمير حمزة، والحسين السلط الجديد، والزرقاء، والكرك، والطفيلة، والأميرة بسمة في إربد، إضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.



وأكد البدور أنه جرى تعزيز هذه المستشفيات بكوادر طبية وفنية متخصصة تعمل بنظام المناوبات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لضمان إجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة دون تأخير، مشيراً إلى أنه تم كذلك ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المراكز وفق آلية عمل محددة، يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية بشكل مباشر وسريع لإجراء القسطرة اللازمة.



ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الجلطات القلبية الحادة، وتسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير الخدمات الصحية وتوسيع مظلة العلاج المتخصص في مختلف أنحاء المملكة.

