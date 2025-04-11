الجمعة 2025-04-11 04:51 م
 

وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة

مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله
مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله
 
الجمعة، 11-04-2025 04:14 م
الوكيل الإخباري-   على خلفية ما نشره موقع الوكيل الإخباري حول الأوضاع الإدارية والفنية داخل مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أصدر وزير الصحة فراس إبراهيم الهواري، الخميس، قراراً بتعيين مدير جديد للمستشفى خلفاً للدكتور محمد العابد.اضافة اعلان


وكلف الهواري الدكتور ليث أحمد موسى أبو رديني، رئيس قسم النسائية والتوليد، بإدارة المستشفى لمدة عام إلى جانب وظيفته الحالية، وذلك استناداً لأحكام المادة (٤٥/ج) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته.


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