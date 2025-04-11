وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة

وكلف الهواري الدكتور ليث أحمد موسى أبو رديني، رئيس قسم النسائية والتوليد، بإدارة المستشفى لمدة عام إلى جانب وظيفته الحالية، وذلك استناداً لأحكام المادة (٤٥/ج) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته.
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