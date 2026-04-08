الأربعاء 2026-04-08 11:17 م

وزير الصحة: 200 مليون دينار للأدوية سنويا وتعزيز المخزون بنسبة تصل إلى 20%

تعبيرية
 
الأربعاء، 08-04-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن الوزارة خصصت نحو ربع موازنتها لشراء الأدوية، بما يقارب 200 مليون دينار، بهدف ضمان توفرها وعدم حدوث أي نقص.

وأوضح البدور لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوزارة تعمل على توزيع الأدوية على مختلف المرافق الصحية ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً افتتاح مستودعين جديدين في مستشفى البشير، إلى جانب مستودعات أخرى في المحافظات.

وبين أن برنامج صرف الوصفات الشهرية للأمراض المزمنة تم توسيعه ليعمل من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً، حيث ارتفع عدد الوصفات عبر برنامج "حكيمي" من نحو 100–150 وصفة سابقاً في البشير إلى حوالي 450 وصفة حالياً للأمراض المزمنة.

وبيّن أن الوزارة عززت المخزون الدوائي بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مع متابعة التزويد الدوائي، لضمان استمرارية توفر الأدوية للمواطنين.

