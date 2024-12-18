وزير الصناعة والتجارة: قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية

وأضاف أن السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا سيمكنها أيضا من تصدير البضائع إلى لبنان، موضحا أن نحو 60 شاحنة من أصل 150 شاحنة دخلت مؤخرا إلى سوريا كانت متجهة إلى لبنان وتحمل الخضار والفواكه، وأن إلغاء الجانب السوري لجميع الرسوم والطوابع التي كانت تفرض سابقا سيسهم في تعزيز الحركة التجارية بين البلدين.
كما أعرب القضاة عن أمله باستكمال الإجراءات في معبر باب الهوى في شمال سوريا على الحدود مع تركيا لاستئناف حركة تصدير الخضار والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الأردن كان يصدر نحو 500 مليون دولار خضار وفواكه إلى أوروبا.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت مساعدات إنسانية مختلفة إلى سوريا يومي الأربعاء والخميس الماضيين استجابة لتوجيهات جلالة الملك بمساعدة الأشقاء السوريين، وجرى توزيع هذه المساعدات في مختلف مناطق سوريا.
وبيّن أن الأردن يعمل اليوم مع دول العالم والمنظمات الأممية ليكون مركزا لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أجل مساعدة ودعم الأشقاء السوريين في ظل الظروف الحالية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعلنت عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.
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