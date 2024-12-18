وزير الصناعة والتجارة: قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية، مبينا أن الأردن يصدر اليوم جميع أنواع البضائع والمنتجات إلى سوريا في ظل حاجة الأشقاء هناك إلى مختلف المنتجات من المواد الغذائية ومواد الإنشاء لجهود إعادة الإعمار وأنظمة الطاقة وغيرها من المواد الأساسية لإدامة الحياة.

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