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وزير الصناعة والتجارة: قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن قرار إعادة التصدير إلى سوريا جاء بعد التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية، مبينا أن الأردن يصدر اليوم جميع أنواع البضائع والمنتجات إلى سوريا في ظل حاجة الأشقاء هناك إلى مختلف المنتجات من المواد الغذائية ومواد الإنشاء لجهود إعادة الإعمار وأنظمة الطاقة وغيرها من المواد الأساسية لإدامة الحياة.

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وقال القضاة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الأردن عمل مع الجانب السوري خلال الأيام القليلة الماضية على إعادة تفعيل حركة الشحن بين البلدين حيث تم الاتفاق أخيرا على السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا عبر نظام النقل "Back to Back" والتصدير المباشر، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه المساعدة في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا عبر معبر جابر الحدودي بالإضافة إلى ضمان مرور شاحنات الترانزيت من الدول العربية إلى سوريا.

وأضاف أن السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا سيمكنها أيضا من تصدير البضائع إلى لبنان، موضحا أن نحو 60 شاحنة من أصل 150 شاحنة دخلت مؤخرا إلى سوريا كانت متجهة إلى لبنان وتحمل الخضار والفواكه، وأن إلغاء الجانب السوري لجميع الرسوم والطوابع التي كانت تفرض سابقا سيسهم في تعزيز الحركة التجارية بين البلدين.

كما أعرب القضاة عن أمله باستكمال الإجراءات في معبر باب الهوى في شمال سوريا على الحدود مع تركيا لاستئناف حركة تصدير الخضار والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الأردن كان يصدر نحو 500 مليون دولار خضار وفواكه إلى أوروبا.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت مساعدات إنسانية مختلفة إلى سوريا يومي الأربعاء والخميس الماضيين استجابة لتوجيهات جلالة الملك بمساعدة الأشقاء السوريين، وجرى توزيع هذه المساعدات في مختلف مناطق سوريا.

وبيّن أن الأردن يعمل اليوم مع دول العالم والمنظمات الأممية ليكون مركزا لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أجل مساعدة ودعم الأشقاء السوريين في ظل الظروف الحالية.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعلنت عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

 

 
gnews

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