وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور لم تتوافق حتى الآن على قيمة رفع الحد الأدنى للأجور الجديد، وأن الاجتماع الأول للجنة كان تشاوريا مع الأطراف ذات العلاقة.



وقال البكار اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الاجتماع ضم بالإضافة لوزارة العمل ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والمزارعين والاتحاد العام للنقابات العمالية والضمان الاجتماعي.



وأضاف أن الوزارة تسعى لأن تكون قيمة الحد للأجور هي الأعلى من أجل تحقيق مصلحة العمال في ظل ارتفاع نسب التضخم خلال السنوات السابقة ولتمكينهم من أداء التزاماتهم، لافتا إلى وجود دراسات أعدت من قبل البنك المركزي الأردني ومركز الدراسات الأردني والضمان الاجتماعي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور وأن اللجنة بصدد تقييم هذه الدراسات قبل اتخاذ أي قرار.



وأشار البكار إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وصرف الحد للأدنى للأجور وعدم التهرب من دفع الأجور.



وبيّن أن الوزارة عملت على زيادة فرق التفتيش وأتمتة العمليات إذ أصبحت مراقبة منذ بدايتها وحتى نهايتها عبر كاميرات مثبتة على ملابس المفتشين في حين يتم استقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة بالإضافة لوجود غرفة سيطرة.





وكانت عقدت وزارة العمل، أمس الأحد، أول اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة لرفع الحد الأدنى.

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