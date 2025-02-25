 
الثلاثاء 2025-02-25 04:04 م
 

وزير العمل: لن نرحم أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

وزير العمل خالد بكار
وزير العمل خالد بكار
الثلاثاء، 25-02-2025 03:04 م
الوكيل الإخباري-   حذر وزير العمل خالد بكار جميع المؤسسات من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شركة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.اضافة اعلان


وشدد البكار على أن القانون سيطبق بحزم دون استثناءات ، مضيفاً أن فرق التفتيش ستواصل حملاتها الرقابية لضمان التزام جميع المؤسسات، حيث ستكون وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل دون رحمة لأي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور.

ووجه رسالة لجميع العاملين في المملكة بالإبلاغ عن أي مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ، حتى تقوم الوزارة بتطبيق القانون ومخالفة جميع المخالفين وضمان حقوق العامل الأردني .


كما دعا الوزير أصحاب العمل إلى احترام حقوق العمال، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في حماية العمال الأردنيين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا

تعبيرية

أخبار محلية مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى ترعى المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الاجتماعية المحدّثة مع ممثلي الأحزاب

ا

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فيتنام

ا

شؤون برلمانية الإعلام النيابية تبحث تحديات الصحف الورقية وسبل دعمها

صورة تعبيرية

أخبار محلية الحكومة : ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية

ث

شؤون برلمانية "عمل الأعيان" تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

وزير العمل خالد بكار

خاص بالوكيل البكار: لن نرفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين قبل صدور الدراسة الاكتوارية



 




الأكثر مشاهدة