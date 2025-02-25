وزير العمل: لن نرحم أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

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الوكيل الإخباري- حذر وزير العمل خالد بكار جميع المؤسسات من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شركة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. اضافة اعلان





وشدد البكار على أن القانون سيطبق بحزم دون استثناءات ، مضيفاً أن فرق التفتيش ستواصل حملاتها الرقابية لضمان التزام جميع المؤسسات، حيث ستكون وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل دون رحمة لأي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور.



ووجه رسالة لجميع العاملين في المملكة بالإبلاغ عن أي مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ، حتى تقوم الوزارة بتطبيق القانون ومخالفة جميع المخالفين وضمان حقوق العامل الأردني .





كما دعا الوزير أصحاب العمل إلى احترام حقوق العمال، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في حماية العمال الأردنيين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.