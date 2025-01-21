وزير المياه السابق النجار يحذر من وضع مائي حرج أمام الأردنيين

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الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -

حذر وزير المياه السابق محمد النجار من وضع مائي حرج أمام الأردنيين، مشيراً بأن على الحكومة أن تتجه لزيادة كمية المياه الجوفية المستخرجة لغايات الشرب، وحفر المزيد من الآبار لمواجهة شح المياه بعد موسم مطري منخفض ومقلق للغاية. اضافة اعلان





وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحلول محدودة وقليلة أمام الأردن لمواجهة شح المياه، مؤكداً بأن "المربعانية" على وشك الانتهاء وسدود المملكة شبه فارغة .



وأضاف: "لابد من تفعيل اللجنة المشتركة الأردنية السورية للاتفاق على إمكانية سحب مياه من الجانب السوري للأردن في حال كان لدى الجانب السوري المقدرة والإمكانية لتزويدنا بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا عانت كما يعاني الأردن من موسم مطري منخفض حتى الآن .



ولفت إلى أن الاحتلال لن يقبل بزيادة حصة الأردن من مياه نهر الأردن "ملحق من ملحقات اتفاقية السلام" ، خاصة وأن مياه اليرموك التي تغذي نهر الأردن لا تزال شحيحة.



وأكد بأن الحلول المطروحة أمام الحكومة الحالية هي زيادة كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية ، وحفر المزيد من الآبار لمواجهة الأزمة المائية التي تلقي بظلالها سريعاً ، وذلك حتى الانتهاء من مشروع الناقل الوطني ، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه.