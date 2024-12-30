وفاة أردني بحادث مؤسف في الولايات المتحدة ..وتشييع جثمانه اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- توفي الاردني عبدالناصر ملكاوي في بوسطن/ الولايات المتحدة إثر حادث سير مؤسف اضافة اعلان





وقال خاله لـ الوكيل الإخباري ان جثمان عبدالناصر وصل يوم امس إلى الاردن ليشيع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد ملكا الكبير ودفنه إلى مثواه الاخير في مقبرة ملكا /اربد .



وبين بأنه سيتم فتح بيت عزاء للفقيد في جمعية ملكا /اربد



وأشار بأن عبدالناصر متزوج ولديه ٣ ابناء وكان في الولايات المتحدة بزيارة منذ نحو شهرين قبل أن يتعرض الأسبوع الماضي للحادث الأليم الذي أودى بحياته .



انا لله وانا اليه راجعون