وفاة أردني وهو يقرأ القرآن داخل مسجد اثناء صلاة الفجر - فيديو

المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد سعيد شاهين ( ابو السعيد ) توفي اليوم وهو يقرأ القرآن الكريم في صلاة الفجر رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة pic.twitter.com/gkiJZDp9O1— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 26, 2024
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