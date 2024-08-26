وفاة أردني وهو يقرأ القرآن داخل مسجد اثناء صلاة الفجر - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد سعيد شاهين ( ابو السعيد ) داخل أحد المساجد وهو يقرأ القرآن فجر اليوم الاثنين .

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ووفق اقارب المرحوم لموقع الوكيل الاخباري توفي الحاج اثناء صلاة فجر اليوم ، حيث تم تشييع جثمانه ووري الثرى بعد صلاة الظهر .

وتناقل ناشطون الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترحموا على الحاج شاهين ، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .